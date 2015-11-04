Facebook обещает создать "телепорт" для пользователей к 2025 году

Об этом сообщает РБК.

О планах компании «фактически создать телепорт» к 2025 году заявил технический директор Facebook Майк Шрепфер. «Facebook хочет создать устройство, которое позволит вам оказаться там, где вы хотите, с тем, с кем вы пожелаете, независимо от географических границ», - цитирует Business Insider его выступление во вторник перед открытием ежегодной технологической конференции Web Summit в Дублине.

Для достижения этой цели компании необходимо устранить три пробела, из-за которых виртуальная реальность пока что воспринимается как «подделка», отмечает издание. Для этого будут проведены дальнейшие усовершенствования шлема виртуальной реальности Oculus, производителя которого Facebook приобрела летом 2014 года за $2 млрд.

Во-первых, необходимо сделать так, чтобы пользователь мог видеть себя в виртуальной реальности, например свои руки, а также других людей. Во второй половине следующего года Facebook планирует выпустить контроллеры Oculus Touch, которые смогут отслеживать движения рук пользователя и позволят ему взаимодействовать с другими объектами виртуального мира. Кроме того, Oculus тестирует взаимодействие датчика давления с камерой, чтобы снять данные о выражении лица. В результате аватар пользователя в виртуальной реальности будет изображать те же эмоции, которые он проявляет в реальном мире.

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Второй проблемой является точная имитация окружающего пользователя пространства. Для решения этой задачи Oculus приобрел в мае 2015 года компанию Surreal Vision, которая занимается технологиями компьютерного зрения. Перед специалистами была поставлена цель смоделировать окружающий мир и встроить эту картинку в виртуальную реальность в реальном времени. Эта технология пока находится на ранних этапах, и, по словам Шрепфера, уже открываются «огромные» возможности.

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Следующей проблемой, которую надлежит устранить, является создание пользователями собственных виртуальных миров. Для этого в комплекте с контроллерами Touch будет поставляться программа Medium, которая позволит пользователям проектировать трехмерные объекты.

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По словам Шрепфера, конечной целью устройства Oculus будет появление демократичной информационной сферы, в которой люди из любого уголка мира смогут виртуально перемеща​ться в любое место и делать там, что им захочется.

Первым шагом в этом направлении станет выпуск очков виртуальной реальности Oculus Rift, которые поступят в продажу в начале следующего года. Их прототип продавался в 2014-м за $350, и в компании Oculus ранее предполагали, что цена устройства останется в диапазоне от $200 до $400.