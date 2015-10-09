Facebook решил поэкспериментировать с кнопкой "Мне нравится"

С этой целью компания со штаб-квартирой в штате Калифорния объявила о начале испытания соответствующего коммуникационного программного обеспечения в сегменте интернета в Ирландии и Испании, передает ТАСС.

Палитра видов реакции пользователя пополнилась шестью новыми элементами, которые отображаются при нажатии и удержании кнопки "like". Это - "angry," "sad," "wow," "haha," "yay" and "love."

Напомним, в сентябре глава компании Марк Цукерберг обещал 1,49 млрд пользователей Facebook разнообразить их арсенал откликов. Однако руководство фирмы категорически отказалось ввести кнопку "Мне не нравится", чтобы избежать чрезмерного крена в негатив.