Facebook решил поэкспериментировать с кнопкой "Мне нравится"
07:36, 09 октября 2015Наука и IT
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Соцсеть Facebook решила разнообразить кнопку "Мне нравится" ("like") несколькими вариантами, которые отражают эмоциональные оттенки привычной реакции пользователя.
При нажатии кнопки "like" в Ирландии и Испании теперь появляются новые элементы / newsroom.fb.com
С этой целью компания со штаб-квартирой в штате Калифорния объявила о начале испытания соответствующего коммуникационного программного обеспечения в сегменте интернета в Ирландии и Испании, передает ТАСС.
Палитра видов реакции пользователя пополнилась шестью новыми элементами, которые отображаются при нажатии и удержании кнопки "like". Это - "angry," "sad," "wow," "haha," "yay" and "love."
Напомним, в сентябре глава компании Марк Цукерберг обещал 1,49 млрд пользователей Facebook разнообразить их арсенал откликов. Однако руководство фирмы категорически отказалось ввести кнопку "Мне не нравится", чтобы избежать чрезмерного крена в негатив.
Фейсбук станет более эмоциональным
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