Gmail сможет автоматически писать ответы на письма

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Wired.

Алгоритм по названием Smart Reply анализирует содержание сообщения, а затем предложит пользователю три варианта быстрого ответа на выбор. Согласно описанию, стилистически они будут соответствовать оригинальному посланию. В Google считают, что функция пригодится тем, кто часто отвечает на письма на ходу и вынужден вручную набирать их на смартфоне.

Азы переписки Smart Reply освоил с помощью метода глубокого обучения, под которым обычно понимают разновидность машинного обучения, предусматривающую использование многоуровневых нейронных сетей. Нейронные сети — это математические модели, симулирующие процесс обучения человека; их достоинство — способность воспринимать неупорядоченную информацию.

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В Google признали, что Smart Reply может совершать ошибки, и объяснили, что из-за этого алгоритм предлагает три варианта ответа, а не один. Кроме того, сами послания достаточно коротки — от трех до шести слов. Создатели подчеркнули, что когда система генерирует слишком похожие ответы, дубли удаляются — за их фильтрацию отвечает отдельный алгоритм.

Доступ к новой функции пользователям предоставят с 4 ноября. Пока не сообщается, знает ли система только английский или ей доступны другие языки.

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Как сообщал УНИАН, в июне текущего года Gmail ввела функцию отмены отправки письма, которая позволяла сделать это в течение 30 секунд в случае нахождения в нем ошибки. Но специально для тех, кому мало отведенных 30 секунд, компания предлагает установить расширение Chrom, которое получило название Dmail. Данное расширение позволит восстановить доступ к письму в любой момент после отправки или даже послать письмо с таймером самоуничтожения.