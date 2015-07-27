Отныне в Gmail можно отправлять письма с таймером самоуничтожения

Но специально для тех, кому мало отведенных 30 секунд, компания предлагает установить расширение Chrom, которое получило название Dmail, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Verge.

Данное расширение позволит восстановить доступ к письму в любой момент после отправки или даже послать письмо с таймером самоуничтожения.

Еще одной примечательной особенностью Dmail является то, что функции, которые предлагаются расширением, доступны даже в том случае, если он не установлен на компьютере получателя.

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Это стало возможно благодаря тому, что Dmail на самом деле не удаляет письма из ящика получателя, а просто зашифровывает их доставку.

Если получатель, у которого не установлен Dmail, получит такое письмо, оно будет открыто в новом окне (если Dmail установлен, то письмо просто откроется в Gmail). И после того, как пользователь его откроет, появится сообщение о том, что оно будет вскоре уничтожено и не будет доступно далее.

Как сообщал УНИАН, компания Google представила функцию отмены отправки письма в почтовом сервисе Gmail. Функция Отменить отправку в Gmail, которая находилась в разработке 6 лет, может оказаться полезной в тех случаях, когда пользователь указал ошибочного получателя, забыл добавить необходимое вложение либо просто передумал отправлять электронное письмо