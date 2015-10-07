Microsoft представил флагманские смартфоны с жидкостным охлаждением

Они имеют жидкостное охлаждение компонентов, как было заявлено во время конференции компании в Нью-Йорке, передает Лента.ру.

Оба смартфона получили 20-мегапиксельную основную камеру PureView. Модель Lumia 950 имеет 5,2-дюймовый дисплей и 6-ядерный процессор Snapdragon, а 950 XL — 5,7-дюймовый дисплей и восьмиядерный процессор. Они имеют по 32 гигабайта внутренней памяти. Аппараты оснащены современными разъемами USB-C, которые пока применяются на считанном числе моделей.

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Главной особенностью Windows10-смартфонов является поддержка фирменных функций Hello и Continuum. Первая позволяет производить разблокировку смартфона, просто поднеся его к лицу. Технология Continuum предусматривает запуск приложений, которые будут выполняться одинаково как на смартфонах, так и на планшетах, и на ноутбуках или ПК под управлением Windows 10. В частности, заявлена поддержка кросс-платформенных программ Facebook, Messenger и Instagram.

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Благодаря технологии Continuum, аксессуар Display Dock превращает Windows-смартфон в настольный компьютер. Умный телефон, клавиатура и монитор подключаются к гаджету и все операции выполняются на смартфоне, но пользователь их синхронно видит на большом дисплее.

Ранее УНИАН сообщал, что финская компания Nokia планирует возобновить разработку телефонов с 2016 года после подписания соответствующего соглашения с Microsoft.