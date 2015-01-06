В сети появились фото смартфона на Windows 10

Эта версия будущей платформы была представлена еще в прошлом году вместе с запуском Windows 10 Technical Preview, сообщает MacDigger.ru.

Microsoft обещает, что Windows 10 появится не только на компьютерах и планшетах, но и на смартфонах.

Сегодня в Сеть попали первые утечки, связаны с мобильной реализацией новой ОС. По крайней мере, так утверждает итальянский портал WindowsPhoneItaly, разместивший фотографии WP-смартфона под управлением Windows 10.

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Если верить этим снимкам, новая мобильная версия Windows помимо внутренних улучшений принесёт и обновлённый визуальный стиль. Как можно видеть, на гаджете задействован новый режим отображения обоев. Если в Windows Phone 8.1 фоновое изображение можно было устанавливать только в качестве заливки живых блоков, то в данном случае они размещаются на фоне, включая строку уведомлений, а живые плитки становятся полупрозрачными. Кроме того, в мобильной реализации Windows 10 обои используются также на экране выбора приложений.

К настоящему моменту известно, что финальная версия Windows 10 появится на рынке не раньше осени 2015 года. До этого последние несколько недель в Сети бытовало мнение, согласно которому, новая платформа может стать доступной конечному пользователю немного раньше — в середине следующего года.