Nokia возобновит разработку мобильных телефонов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Nokia Раджива Сурива, передает Lenta.ru. "Мы будем искать подходящих партнеров. Microsoft делает мобильные телефоны. Мы просто будем разрабатывать их [телефоны], а затем продавать лицензии на бренд", - рассказал Раджива Сурив.

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О том, что Nokia планирует возобновить производство телефонов, СМИ сообщили еще в апреле. Однако в компании тогда официально опровергли данную информацию.

Напомним, Nokia объявила о продаже за 5,4 млрд евро своего мобильного бизнеса американской корпорации Microsoft в сентябре 2013 года. Закрытие сделки состоялось в апреле 2014 года. Согласно сделке с Microsoft, компании запрещено использовать бренд Nokia на телефонах до IV квартала 2016 года. В свою очередь, Microsoft уже начала отказываться от бренда Nokia в своей основной линейке смартфонов Lumia, однако до сих пор использует его на телефонах.