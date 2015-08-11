Госдума обвинила Microsoft и новую ОС Windows 10 в шпионаже

Об этом пишет издание "Известия".

По словам Соловьева, Windows 10 нарушает российский закон о персональных данных.

"Согласно соглашению пользователя, операционная система автоматически собирает и сохраняет историю посещенных пользователем web-страниц, пароли к сайтам, названия точек доступа, к которым подключался пользователь, и пароли к ним", - отмечается в запросе, направленном в Генпрокуратуру.

Автор запроса подчеркивает, что сбор и обработка данных российских пользователей Сети могут проводить только компании, входящие в реестр операторов персональных данных, в котором Microsoft не фигурирует.

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"Учитывая, что много российских государственных структур используют в работе операционные системы Windows, возможна утечка секретной информации зарубежным спецслужбам. Фактически речь идет о шпионаже", - добавляет Соловьев.

В запросе на имя генерального прокурора парламентарий также просит "принять меры по блокированию соответствующего интернет-ресурса, с которого возможно скачать данный программный продукт, до принятия окончательного решения по его допуску на российский рынок". Кроме того, депутат настаивает на издании предостережения для представителей органов власти по использованию Windows 10.

При этом в компании Microsoft отмечают, что сбор информации ведется только с согласия пользователя.