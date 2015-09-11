Microsoft без согласия пользователей устанавливает на их компьютеры Windows 10 - СМИ

Информацию об этом распространило издание The Guardian.

По сведению некоторых СМИ автоматические обновления занимают от 3,5 до 6 Гигабайт на компьютере пользователей. Внутренняя память некоторых выпущенных недавно компьютеров на Windows, составляет всего 32 Гигабайта. Это означает, что потенциальные обновления системы займут около 19% от общего количества памяти, установленного на устройстве, пишет ZN.UA.

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Обновления устанавливаются на компьютеры с Windows 7, 8 и 8.1, на которых включена функция автоматических обновлений. Загрузка происходит в фоновом режиме без ведома пользователей. Если пользователь использует Интернет с низкой скоростью, то они могут вызвать перебои с другими важными подключениями.

В официальном заявлении Microsoft говорится о том, что "мы устанавливаем файлы, которые понадобятся для установки Windows 10, на компьютеры пользователей, которые выбрали функцию автоматических обновлений. Эти файлы понадобятся пользователям тогда, когда они решат обновить версию операционной системы до Windows 10".