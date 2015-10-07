Microsoft представила свой первый ноутбук

В компании уверяют, что он в два раза быстрее конкурента от Apple, пишет Дождь.

Дисплей устройства имеет диагональ 13,5 дюймов и разрешение 3000 x 2000 пикселей. Экран также защищен стеклом Corning Gorilla Glass 4.

Ноутбук может быть оснащен оперативной памятью до 16 гб. В ноутбуке установлены две камеры разрешением 8 и 5 мегапикселей.

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Устройство, как уверяют в Microsoft, сможет работать без подзарядки до 12 часов.

Помимо ноутбука, на презентации в Нью-Йорке компания показала новый планшетный компьютер и смартфон.

Ранее УНИАН сообщал, что Microsoft запатентовал проект смартфона, пользователь которого сможет выбирать операционную систему. На смартфоне будут храниться различные прошивки в сжатом виде, а при выборе они будут целиком загружаться и сохраняться на смартфоне.