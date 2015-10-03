Основатель SpaceX и Tesla предложил зажечь на Марсе два термоядерных солнца

Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о деталях своего плана по изменению климата Марса в целях создания условий для последующей колонизации планеты, сообщают РИА Новости.

"По словам Маска, для того чтобы сделать Красную планету пригодной для жизни людей, необходимо зажечь два пульсирующих солнца над ее полюсами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученый и бизнесмен ранее выдвинул идею о термоядерной бомбардировке Марса в целях изменения климата планеты.

Комментируя свое предложение, Маск уточнил, что взрывы термоядерных бомб над полюсами планеты нужны для создания двух карликовых пульсирующих аналогов Солнца. По мнению Маска, это в короткие сроки приведет к разогреву атмосферы Марса.

"Газификация замороженного углекислого газа, сгущение атмосферы и повышение температуры воды приведет к парниковому эффекту. В дальнейшем разогреву планету будет способствовать каскадный эффект", — рассказал Маск.

Бизнесмен отметил, что взрывы предполагается произвести не на самой поверхности планеты, поэтому они не могут повлечь серьезных бедствий.

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Маск подчеркнул, что технологии, по которой эти взрывы могут быть произведены, пока не существует.