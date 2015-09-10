На Марс предложили сбросить термоядерные бомбы

Такую идею в эфире одного из американских телеканалов выразил глава компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

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Бизнесмен назвал Красную планету негостеприимной, а ее терраформирование (изменение климата до пригодных для жизни условий) предложил начать с создания парникового эффекта путем нагревания атмосферы Марса.

Сделать планету похожей на Землю, по словам Илона Маска, можно гораздо быстрее при помощи взрывов термоядерного оружия над ее полюсами. Ведущий телешоу Стивен Кольбер, являющийся владельцем Model S, после этого назвал главу компаний SpaceX и Tesla Motors суперзлодеем и похвалил его за оптимизм по освоению Марса.

"Я думаю, самое главное, что мы должны решить в этом веке - проблема устойчивой энергетики", - добавил Илон Маск.

Илону Маску принадлежат компании SpaceX, которая специализируется на производстве ракет и космических кораблей, PayPal (электронные платежи), Tesla Motors, которая выпускает электромобили, в том числе Model S, Hyperloop Transportation Technologies (проект вакуумного поезда, перемещающегося со сверхзвуковой скоростью).