Астронавт Базз Олдрин озвучил сроки колонизации Марса

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Олдрин надеется, что основать поселение на планете удастся через 25 лет, в 2039 году. В таком случае начало колонизации удастся приурочить к 70-летию высадки космического корабля «Аполлон-11» на Луну. Однако астронавт признает, что сроки могут измениться.

Согласно его концепции, колонистов станут отправлять на Марс на 10 лет и у них будет возможность вернуться по истечении этого срока на Землю. Олдрин считает, что в качестве перевалочных пунктов можно будет использовать луны Марса: Фобос и Деймос.

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Олдрин участвовал в высадке космического корабля «Аполлон-11» на Луну 21 июля 1969 года. Он пробыл на Луне немногим более полутора часов, Армстронг — примерно 2,5 часа.