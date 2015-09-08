В сети появилось видео об особенностях новых iPhone 6s: будет розовый цвет

Дата регистрации канала и публикации ролика – 7 сентября. Стоит отметить, что никаких доказательств достоверности опубликованного видео владелец канала не приводит, пишет iphones.ru.

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В ролике демонстрируются фотографии 4 страниц сайта, информация на которых соответствует ходившим ранее слухам. На первом слайде упоминается использование алюминия 7000 серии для дополнительной прочности корпуса смартфонов. Второй слайд содержит информацию о размерах будущего iPhone 6s – 138,2х67,6х7,1 мм, которая также была подтверждена недавними измерениями корпуса. Наконец, 3 и 4 слайды содержат изображения iPhone 6s и iPhone 6s Plus в розовом цвете.

Зрители канала YouTube единогласно называют видео подделкой, ну а правду мир узнает уже завтра, во время презентации Apple, посвященной новым iPhone, Apple TV, iPad mini 4 и iPad Pro.