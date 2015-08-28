Apple решила не увеличивать объем памяти нового iPhone 6s

Многие владельцы смартфонов от Apple были недовольны объемом встроенной памяти, но, по-видимому, разработчики оставили все как было.

В интернете появилась фотография фрагмента упаковки iPhone 6s, где видно надпись «16 GB». В случае достоверности фотографии можно сделать вывод об изменении решения Apple отказаться от производства смартфонов с минимальным объёмом памяти для хранения данных, сообщает iphones.ru.

При этом нужно учитывать улучшение камеры в iPhone 6s, получившей возможность снимать видео в разрешении 4К. Созданные видеоролики станут занимать ещё больше места, но Apple, вероятно, видит решение этого нюанса в использовании облачных сервисов для хранения информации.

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Ранее УНИАН сообщал, что 9 сентября пройдет презентация новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Новые гаджеты будут иметь функцию Fource Touch, распознающую силу нажатия для расширения возможностей по управлению системой, также ожидаются появление 64-разрядного процессора A9, повышение объёма оперативной памяти до 2 ГБ.