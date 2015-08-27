Аpple проведет презентацию новых iPhone6s в здании, где Стив Джобс впервые показал Apple II

Ходившие ранее слухи о заинтересованности Apple в Bill Graham Civic Auditorium подтвердились, сообщает iphones.ru. В промежутке с 4 по 13 сентября в нём пройдёт закрытое мероприятие, для которого уже нанята полиция Сан-Франциско и заказаны доработка либо замена окон для крепления 4,5-метровых логотипов компании.

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Одновременно Bill Graham Civic Auditorium способен принять 7000 участников мероприятия. Для сравнения, на презентации в Flint Center количество посетителей составляло 2400 человек, в Yerba Buena Center всего 1470 гостей. Уже известно о запланированном перекрытии нескольких улиц рядом с местом презентации после 6 вечера 8 сентября. Обычно Apple проводила специальные мероприятия по вторникам, но с учётом восстановления движения только к полудню 9 сентября можно ожидать небольших перемен в привычном графике.

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Стоит отметить, что это здание тоже носит определенный исторический контекст для компании. Именно здесь в апреле 1977 года состоялась компьютерная выставка, на которой Стив Джобс и Стив Возняк впервые продемонстрировали Apple II. Только на этот раз вместо скромного стенда компания из Купертино приняла решение арендовать целое здание.

На сентябрьском мероприятии Apple представит новые iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Помимо смартфонов ожидается появление обновлённой телевизионной приставки Apple TV с поддержкой Siri и магазина приложений App Store. Анонс iPad Pro аналитики считают возможным не раньше октября.