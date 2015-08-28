Новый iPhone cможет снимать видео в 4К

Большинство технических характеристик нового гаджета от Apple известны. Но в сети появилась информация про камеру смартфона.

Из новых возможностей отмечается запись видео в 4К, которое смогут просматривать владельцы современных мониторов, сообщает iPhones.ru.

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К особенностям стоит отнести разрешение основной камеры, которое увеличится до 12 мегапикселей, а также режим «вспышки». Он посвящается любителям селфи и при активации будет заполнять экран белым цветом, подсвечивающим область перед камерой.

Напомним, что 9 сентября пройдет презентация новых iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Новые гаджеты будут иметь функцию Fource Touch, распознающую силу нажатия для расширения возможностей по управлению системой, также ожидаются появление 64-разрядного процессора A9, повышение объёма оперативной памяти до 2 ГБ.