Apple назначила дату презентации своих новинок

Презентация пройдет в Сан-Франциско в зале, способном вместить до 7 тыс. гостей, что свидетельствует о серьезных новостях от корпорации, пишет "Новое время" со ссылкой на The Verge.

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Обозреватели ожидают, что Apple покажет пару новых смартфонов - iPhone 6S и iPhone 6S Plus. О девайсах известно очень мало, однако аналитики рынка предполагают включение технологии Force Touch-дисплея, который будет реагировать не только на нажатие, но и на его силу. Чувствительные к интенсивности нажатия дисплеи уже появились в Apple Watch и свежем поколении MacBook.

По слухам, iPhone также ждет серьезное усовершенствование камеры.

На презентации журналисты также предполагают увидеть новое поколение планшетов iPad, а также, возможно, увеличенный iPad Pro, операционный системы iOS 9, OS X El Capitan и watchOS 2.