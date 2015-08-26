В Германии назвали вид речных раков в честь агента Сноудена

Об этом пишет The Washington Post.

«Описав несколько новых видов, я подумал назвать один из них в честь Эдварда Сноудена, потому что он действительно очень меня впечатлил. У нас так много видов, названных в честь людей, которые, вероятно, не так много делают для человечества. Я хотел выказать поддержку Эдварду Сноудену. Я думаю, что он сделал нечто особенное», - отметил ученый.

По его словам, Cherax snowden обитают в притоках пресноводных рек в западной части острова Новая Гвинея, живут под камнями, прячутся от своих врагов и выходят на охоту лишь ночью.

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Как сообщал УНИАН, Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 года он получил временное убежище в России.