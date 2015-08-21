"Точкой перелома" отношений между Россией и США стал Сноуден - главред "Эха Москвы"

"Точкой перелома" отношений между Россией и США был Эдвард Сноуден - об этом в США говорят представители обеих партий.

Об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью изданию Точно.

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"Я спрашивал: "Почему Сноуден?". На это они мне рассказали, что был разговор между Путиным и Обамой о Сноудене, когда он только прилетел сюда (в Россию - Ред.). И, якобы, Путин по телефону обещал Сноудена выдворить из страны. Но этого не сделал, и Обама это воспринял как откровенный обман, что сразу же понизило уровень доверия между двумя президентами", - говорит журналист.

Как сообщал УНИАН, Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов. После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня прошлого года находился в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». В августе 2013 года он получил временное убежище в России.