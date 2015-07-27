Facebook намерена предоставить бесплатный интернет в большем количестве стран

На данный момент инициатива компании была внедрена в 17 развивающихся странах, которые были подключены к бесплатному интернету за прошлый год, сообщает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

В посте в блоге, посвященному годовщине внедрения инициативы, говорится о том, что компания планирует открыть портал для мобильных операторов, с помощью которого они смогут предлагать услуги на платформе Internet.org.

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На данный момент Facebook сотрудничает с конкретными операторами в нескольких странах.

Internet.org на данный момент предоставил доступ к интернету более 9 миллионам человек за последний год. Он был разработан Facebook совместно с шестью ведущими технологическими компаниями для того, чтобы подключить к сети более 4,5 миллиарда людей, преимущественно в Азии, Африке и Латинской Америке.