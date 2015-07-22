Россия планирует ввести штрафы за подключения к Wi-Fi-сетям без идентификации

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект подготовлен Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Проектом закона предлагается установить ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за организацию публичных Wi-Fi-сетей, не обеспечивающих идентификацию пользователей и пользовательского оборудования.

Читайте такжеВ России доступ к Wi-Fi в общественных местах будет осуществляться по паспорту

Согласно документу, для индивидуальных предпринимателей штрафы должны составить от 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей. Повторное нарушение закона индивидуальными предпринимателями будет караться штрафом от 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или дисквалификацией на срок до трех лет, юридическими лицами — штрафом от 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.

Данный законопроект, который Минкомсвязь России разрабатывает совместно с ФСБ России, МВД России и Минэкономразвития России, предполагает обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставлять безвозмездный доступ в Интернет в общественных местах только при наличии договора с оператором связи об идентификации пользователей.

Летом 2014 года правительство обязало операторов связи в России предварительно идентифицировать пользователя по паспорту, прежде чем предоставить ему доступ к публичным точкам беспроводного Wi-Fi-соединения.