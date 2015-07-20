Ученые обнаружили самосознание у роботов в ходе простейшего эксперимента (видео)

Об эксперименте сообщает Slash Gear, передает Lenta.ru.

Трем старым моделям роботов Nao сообщили, что двум из них дали специальную «таблетку немоты», лишившую их возможности разговаривать (на самом деле инженеры просто нажали на специальную кнопку). Однако роботы не знали, кого именно лишили дара речи. Машинам задали вопрос, о том кому дали таблетку. Все они попытались дать ответ «не знаю».

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Только робот, способный говорить, смог произнести эту фразу, услышал свой собственный голос и понял, что ему «таблетку» не дали. После этого он ответил: «Простите, сейчас я знаю. Я смог доказать, что мне не выдали таблетку немоты».

Помимо вежливости в ходе теста роботы Nao продемонстрировали способность к базовым формам самосознания. Машины должны были не только понять вопрос, узнать свой голос, но и догадаться, что возможность говорить указывает на то, что ее субъекту не выдали «таблетку немоты».