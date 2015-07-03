Россия впервые после аварии запустила с Байконура "Прогресс"

Запуск ракеты транслировался в прямом эфире и стал первым запуском космического корабля "Прогресс М-28М" к Международной космической станции с момента аварии, произошедшей в конце апреля, передает Би-би-си.

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На корабле находится почти две с половиной тонны груза для МКС, в том числе провизия, которую космонавтам после аварии его предшественника пришлось экономить. Кроме того, "Прогресс" везет на МКС кислород, топливо и различное оборудование.

В настоящее время корабль уже вышел на орбиту. Его стыковка со станцией ожидается в течение двух суток.

Предыдущий грузовой корабль "Прогресс" был запущен к МКС 28 апреля. После запуска он начал неконтролируемо вращаться и не откликался на команды с Земли. В итоге 8 мая он сгорел в плотных слоях атмосферы. В связи с аварией запуски кораблей временно приостановили.