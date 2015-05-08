"Прогресс" сгорел в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном - Роскосмос

Российский космический корабль "Прогресс М-27М" сгорел в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

Об этом говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

"ТГК «Прогресс М-27М» прекратил существование в 05.04 мск 8 мая 2015 года. Вход в плотные слои атмосферы произошел на 160 витке над центральной частью Тихого океана", - отмечают в агентстве.

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Также в Роскосмосе заявили, что результаты расследования инцидента, связанного с нештатным выведением "Прогресса", представят не позднее 13 мая после завершения работы государственной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что предполагаемая траектория полета аварийного российского космического корабля "Прогресс М-27М" проходит над Киевом и его областью.

"Прогресс М-27М", запущенный во 28 апреля к МКС, не был выведен на расчетную орбиту и не смог пристыковаться к МКС. Далее он начал полет в режиме неконтролируемой "закрутки". Позже появилась информация, что грузовик начал постепенный неконтролируемый сход с орбиты.