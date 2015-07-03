Американцы вызвали японцев на дуэль огромных боевых роботов (видео)

Видео с вызовом на дуэль опубликовано на Youtube, сообщает N+1.

По замыслу инициаторов соревнования, Suidobashi Heavy Industry назначит место проведения битвы и в течение года обе стороны подготовят и доставят роботов на поле боя.

Финансированием проекта создания MegaBot занималась компания Autodesk. Изначально конструкторы рассчитывали собрать при помощи краудфандинга 1,8 миллиона долларов на постройку боевого робота, но кампания провалилась.

Читайте такжеВ Японии за минуту продали партию из тысячи роботов Pepper, которые могут помогать по дому (фото)MegaBot Mk.II изначально создавался как боевая машина для соревнований роботов, японский Kuratas также предназначен для установки игрушечного вооружения.

Если дуэль состоится, это станет первым сражением управляемых боевых человекоподобных роботов. Ранее битвы с учатием подобной техники происходили лишь в фантастических произведениях.

Вызов на дуэль от создателей MegaBot Mk.II

Презентация робота Kuratas