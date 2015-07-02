Новый гаджет Vufine превращает любые очки в "умные" (фото, видео)
17:36, 02 июля 2015Наука и IT
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Гарнитура оснащена батарей и крепится к очкам с помощью специальной магнитной клипсы, что позволяет закреплять ее под любым, необходимым пользователю углом.
Гарнитура синхронизируется со смартфоном и выводит всю передаваемую информацию на миниатюрный дисплей / Geeky Gadgets
Старт-ап Vufine представил одноименную гарнитуру, которая крепится к дужке очков и превращает их в смарт-аксессуар.
Гарнитура синхронизируется со смартфоном и выводит всю передаваемую информацию на миниатюрный дисплей с разрешением в 720р, сообщает ZN.ua со ссылкой на Geeky Gadgets.
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Гарнитура оснащена батарей и крепится к очкам с помощью специальной магнитной клипсы, что позволяет закреплять ее под любым, необходимым пользователю углом.
Важной особенностью гаджета является и его цена: он будет доступен пользователям по цене от 99 долларов, а вот недостатком системы является то, что она может проработать всего 90 минут без подзарядки.
Видео KickStarter_K
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