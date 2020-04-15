Телескоп за два года зафиксировал сотню падений метеоритов на Луну

Наблюдения позволяют оценить частоту падения небольших метеоритов на Землю.

Телескоп NELIOTA, который с 2017 года наблюдает за Луной, недавно смог заметить сотое падение метеорита на спутник Земли.

Такие наблюдения помогают лучше оценить угрозу, которую могут нести небольшие метеориты нашей планете, сообщает zn.ua со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Землю постоянно бомбардирует космический мусор - обломки комет и астероидов, также известные как метеориты. Большинство таких объектов сгорают в атмосфере, но некоторые, особенно те, диаметр которых превышает несколько метров, несут потенциальную угрозу, а их количество точно неизвестно.

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Небольшие объекты слишком маленькие для того, чтобы их можно было зафиксировать непосредственно с помощью телескопов, и слишком непредсказуемы для того, чтобы их можно было увидеть с помощью наземных камер. Вместе с тем, для того, чтобы понять, насколько часто такие объекты появляются и какую опасность несут для Земли, можно обратить внимание на Луну.

Атмосфера Луны крайне разрежена, поэтому даже небольшой метеорит оставляет след на поверхности небесного тела.

Когда метеориты или небольшие астероиды падают на Луну, они вызывают вспышку света, которую, если та будет достаточно яркой, можно увидеть с Земли. Яркость вспышки показывает размер и массу объекта, следствием падения которого она стала. Это, в свою очередь, позволяет понять, как часто небольшие метеориты падают на Землю. Как правило, наблюдаемые вспышки на Луне вызывают даже объекты весом менее 100 граммов и диаметром менее пяти сантиметров.

Проект NELIOTA (Near-Earth object Lunar Impacts and Optical TrAnsients) был запущен в феврале 2015 года в Национальной обсерватории Афин при содействии и финансировании Европейского космического агентства. Наблюдательная кампания, которая проводится на 1,2-метровом модернизированном телескопе в обсерватории Крионери в Греции, оснащенного двумя быстродействующими камерами, стартовала в марте 2017 года. Цель проекта - отслеживание вспышек на видимой стороне Луны, когда она мало освещена Солнцем, и оценка их температуры, что позволяет накопить статистику по частоте, массе и размерам метеоритов, падающих на Луну, и оценить частоту падения подобных объектов на Землю.

Напомним, ранее ученые обнаружили в упавшем на Землю метеорите частицы, возраст которых превышает возраст Солнца.