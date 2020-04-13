50 лет аварии на "Аполлоне-13": появились новые снимки с борта космического корабля

Взрыв в служебном модуле привел к утечке кислорода.

Современные методы обработки изображения позволили увидеть в новых деталях жизнь на борту американского космического корабля "Аполлон-13" после аварии, 50 лет со дня которой исполняется 13 апреля.

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Полвека назад взрыв на борту этого космического корабля поставил под серьезную угрозу жизни трех астронавтов, находившихся на его борту, передает Би-би-си. Поскольку главной задачей в этой ситуации было выживание, экипажу было, естественно, не до фотографий.

Но специалист в области цифровой обработки снимков Энди Сондерс создал достаточно резкие фотографии, используя 16-миллиметровую кинопленку, на которую были сняты видеокадры довольно низкого качества.

"Аполлон -13" с тремя астронавтами на борту - Джеймсом Артуром Ловеллом, Джоном "Джеком" Леонардом Суайгертом и Фредом Хейзом, должем был стать третьим пилотируемым космическим кораблем, приземлившимся на лунной поверхности.

Однако на пути к Луне случилось непредвиденное. Взрыв в служебном модуле привел к утечке кислорода.

Суайгерт сообщил о неисправности центру управления полетом. Он произнес знаменитую фразу, ставшую крылатой, хотя часто неправильно цитируемой: "Окей, Хьюстон, у нас тут проблема".

Командный модуль "Апполона-13", созданный для возвращения астронавтов на Землю, пришлось отключить для экони реомисурсов. Экипаж использовал лунный модуль в качестве спасательного.

Лунный модуль был предназначен для двухдневного пребывания на Луне двух астронавтов. Эксперты центра в Хьюстоне (Техас) должны были найти возможность растянуть его ресурсы так, чтобы в нем в течение четырех дней могли выжить три астронавта.

Ловелл, Суайгерт и Хейз облетели Луну и отправились к Земле в холодном и сыром модуле с ограниченным запасом питьевой воды. К счастью, импровизированный план их возвращения сработал, и экипаж благополучно приводнился в Тихом океане.

Несмотря на тяжелую ситуацию, астронавты сняли на кинопленку жизнь в аварийном отсеке. Эти кадры - низкого качества по нынешним стандартам.

Однако они позволили восстановить картину происходившего на корабле после аварии.

На созданном из кадров видеопленки панорамном снимке в лунном модуле видно, как командир экипажа Ловелл выбирает магнитофонную кассету с музыкой. Пилот Суайгерт, тем временем, решил вздремнуть..

Другой кадр, названный Сондерсом "Счастливый экипаж", запечатлел Ловелла и Суайгерта в хорошем расположении духа.

"Что поражает в этих кадрах, так это то, насколько спокоен экипаж, учитывая всю опасность ситуации, условия и сложную задачу, которая перед ним стоит, - сказал Би-би-си Сондерс. - Это противоречит их реальному состоянию, поскольку, как мы знаем, в реальности члены экипажа сомневались, что вернутся домой живыми".

В интервью для документального фильма НАСА об "Аполлоне-13" Фред Хейз вспоминает, как сыро было в командном модуле. Астронавтам приходилось вытирать влагу с панелей оборудования, поскольку они опасались, что она может привести к короткому замыканию и пожару. Это обернулось бы катастрофой.

Создавая из кинокадров низкого качества четкие фотографии, Сондерс руководствовался двумя основными понятиями - сигнал и шум. Сигнал - это часть картинки, которая была нужна,а шум - это ненужная часть изображения. Сондерс решил проблему шума, накладывая кинокадры один на другой.

"Поскольку шум на каждом кадре полностью случаен, накладывая один на другой кадры одной и той же сцены и усредняя уровни каждого совмещенного пикселя, я получил эффект идентификации и снижения шума, при этом сохраняя сам сигнал", - объясняет Сондерс.

Этот процесс в итоге увеличивает детальность и качество изображения, превращая его в более похожее на фотографию.

Каждое изображение в итоге состоит из более 20 секций, сшитых в одну картинку, а каждая секция представляет собой наложение нескольких десятков кадров кинопленки.