Как коронавирус "пожирает" легкие: опубликовано видео врачей

Одна из отличительных особенностей вирусной пневмонии - симметричное поражение лёгких.

В сети появилось видео, на котором можно видеть, как болезнь COVID-19 поражает легкие больного.

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Ролик опубликовал Telegram-канал Baza. Утверждается, что его подготовили российские врачи.

Отмечается, что одна из отличительных особенностей вирусной пневмонии — это симметричное поражение лёгких с полисегментарными воспалительными изменениями (в нескольких частях, то есть в разных долях и разных не смежных сегментах).

Другие виды пневмонии развиваются, как правило, в пределах одной доли лёгкого, а не везде. Так, при заболевании COVID-19 на компьютерных томограммах видны уплотнения лёгочной ткани, похожие на прозрачные потёртые пятна. В медицине такие патологии называют симптомом «матового стекла».

На видео показано, как коронавирус поражает легкие больного / © Baza

На ранней стадии развития вирусной пневмонии (проявляется до 4-го дня заболевания) «матовое стекло» возникает не более чем в трёх очагах. В течение 5–8 дней количество уплотнений по типу «матового стекла» становится больше, и они постепенно трансформируются в очаги консолидации по периферии лёгких.

На пиковой стадии вирусной пневмонии (она развивается на 10–13 день) появляются множественные уплотнения по типу «матового стекла» с различной протяжённостью. Причём поражение может быть более обширным-субтотальным, с вовлечением всей доли целиком, а не только в пределах одного сегмента.

Отмечается, что до пандемии COVID-19 коронавирусы редко регистрировались как возбудители пневмонии, но сейчас она есть у большинства пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести.

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