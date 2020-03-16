Пандемия COVID-19: ученые назвали материалы, на которых коронавирус живет дольше

Также ученые проверили, как долго опасный коронавирус способен оставаться активным в воздухе.

Новый опасный коронавирус способен жить на пластиковых упаковках и пластиковом медицинском оборудовании до трех дней после заражения. Об этом говорится в результатах исследования Национального института здоровья США.

Как пишет Newsweek, команда ученых, которые написали отчет, проверили, как долго новый коронавирус SARS-CoV-2 может жить на различных материалах: от картона до меди. При этом, они сравнивали "живучесть" новой заразы с вирусом SARS-CoV-1, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

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Результаты показали, что новый вирус дольше живет на пластике (полипропилене), а также на нержавейке. На поверхностях из этих материалов он способен оставаться активным в течение двух-трех дней после заражения. Худшим материалом для него оказалась медь. На поверхности из нее вирус живет максимум 4 часа. На картоне же он остается активным до 24 часов.

Показатели были примерно одинаковыми для обоих вирусов, которые сравнивали. Исключением стала лишь продолжительность их жизни на картоне. Новый коронавирус остается активным на нем "значительно дольше", чем возбудитель SARS.

Также исследователи проверили, как долго новый коронавирус способен жить в воздухе. Тесты показали, что после распыления вместе с частицами влаги он остается активным до трех часов. Это объясняет, как массовые собрания людей могут привести к заражению. Врачи обнаруживают следы вируса в верхних и нижних дыхательных путях. Когда пациенты кашляют и чихают, крапельки жидкостей попадают в воздух и на поверхности.

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Издание отмечает, что документ еще не был опубликован и проходит необходимые проверки перед печатью в научных журналах. Однако, авторы надеются, что их выводы помогут выяснить, как коронавирусу удается так быстро распространяться.