Ракета с украинским двигателем Vega успешно вывела на орбиту европейский спутник

Об этом сообщает Spaceflight Insider.

Спутник отделился от ракеты через 54 минуты после запуска, пишет издание.

Первая ступень (P80) отделилась через 1 минуту 52 секунды после запуска, вторая (Zefiro-23) - вскоре за ней, примерно через 3 минуты 30 секунд полета. Zefiro-9, третья ступень, отделилась через 6,5 минут полета.

Читайте такжеSpaceX показала потрясающее видео падения части ракеты Falcon на ЗемлюОтделению спутника Sentinel-2A предшествовали два запуска двигателя четвертой степени (AVUM), с помощью которых спутник был выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте 786 километров. Маршевой двигатель AVUM RD-868P был разработан украинским КБ "Южное".

РН "Вега" способна выводить на орбиту грузы весом до 1500 килограммов. Это был пятый успешный запуск ракеты.