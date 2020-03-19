Учеба во время эпидемии коронавируса: Кембриджский университет предоставил свободный доступ к более 700 учебникам

Отмечается, что книги будут доступны до конца мая 2020 года.

Из-за карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 издательство Cambridge University Press, что действует при британском Кембриджском университете, открыло онлайн-доступ к более 700 учебникам для студентов вузов.

Об этом говорится в сообщении на сайте издательства, пишет Общественное.

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Отмечается, что книги будут доступны до конца мая 2020 года, но только с браузера — то есть скачать их на компьютер или другое устройство не удастся.

Получить доступ к ряду изданий Cambridge University Press можно через специальную онлайн-систему Cambridge Core по ссылке. Тематика книг охватывает различные темы: от истории и искусства до политики и международных отношений.

Ранее американская платформа онлайн-образования Coursera объявила об открытии доступа к более 3800 своих курсов из-за вспышки в мире коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, по состоянию на утро 19 марта в мире официально зарегистрировано 218 815 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8810 смертей и 84 114 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.