Черная дыра может поглотить Землю незаметно для ее жителей - ученый

Об этом заявляет физик в статье, размещенной в электронной библиотеке Корнеллского университета, передают РИА Новости.

Долгое время ученые считали, что материя, проглоченная черной дырой, не способна покинуть ее пределы. Ситуация стала сложнее, когда астрофизик Стивен Хокинг показал, что черные дыры будут постепенно "испаряться" благодаря квантовым эффектам. Это стало большой проблемой для теоретиков.

Как рассказывает Самир Матур из университета штата Огайо в Коламбусе, эту проблему можно разрешить, если отказаться от идеи о том, что все черные дыры похожи друг на друга как две капли воды.

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В 2003 году он, вместе с российским физиком Олегом Луниным, предложил представить черную дыру не в виде безразмерной точки-сингулярности, а в виде своеобразного "клубка ниток", который обладает ненулевым объемом и формой. Горизонт событий у этого "клубка" будет не идеальной сферой, а "пушистым" шаром, чья форма будет постоянно меняться по мере поглощения новых частиц.

Когда другие физики попытались создать строгую математическую модель черной дыры на базе их расчетов, они выяснили, что ее горизонт событий будет не "пушистым" шаром, а "стеной огня" – скоплением квантов высокой энергии, которые будут уничтожать любую материю, падающую на нее.

По словам Матура, материя будет не уничтожаться, а "копироваться" при пересечении горизонта событий. Одна из копий будет видна наблюдателю за пределами черной дыры, а вторая – только тем, кто мог бы находиться внутри "клубка ниток". Как показывают его расчеты, даже крупные объекты могут беспрепятственно пересекать границу между черной дырой и внешним миром, не разрушаясь при этом.