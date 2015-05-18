Астрофизики обнаружили систему из четырех сверхмассивных черных дыр

Система квазаров обнаружена обсерваторией Кека и находится на расстоянии десяти миллиардов световых лет от Земли в созвездии Рыси, пишет Лента.ру.

Расчеты ученых показывают, что обнаруженные квазары в сто миллиардов раз тяжелее солнца.

Во Вселенной нередко встречаются системы из двух квазаров, однако вероятность существования четырех связанных квазаров оценивалась специалистами как одна на десять миллионов.

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Напомним, что квазар представляют собой активные ядра галактик. Как считается, в них находится сверхмассивная черная дыра, которая вытягивает на себя материю из окружающего пространства.

Это приводит к огромной массе дыры и мощного излучения, что превышает мощность излучения всех звезд Млечного Пути и соседних галактик.