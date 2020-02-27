Астрономы обнаружили еще один спутник Земли

Это временный естественный спутник-астероид размером до 6 метров.

В циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории появилась информация о том, что ученые сумели обнаружить новый естественный спутник Земли, которым оказался малый астероид 2020 CD3.

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Правда, стоит отметить, что данный статус небесное тело будет носить достаточно ограниченное количество времени, передает ITsider.

“Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не выявлено признаков возмущений, вызванных давлением солнечного излучения, никакой связи с известным искусственным объектом не выявлено“, – говорится в официальном документе.

По имеющимся в открытом доступе данным, специалисты и дальше будут заниматься изучением и наблюдением за данным объектом. Кстати, размер астероида составляет от 1 до 6 метров – более точная информация, к сожалению, пока недоступна. Также стоит отметить, что данное небесное тело принадлежит к группе астероидов Амуров или Аполлонов.