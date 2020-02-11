Ученые заметили, что пролетевший мимо Земли астероид движется не один

Объект пролетел на расстоянии 4,3 миллиона километров от нашей планеты.

Ученые с помощью изображений, полученных обсерваторией Аресибо в Пуэрто-Рико, выяснили, что астероид, который пролетел мимо Земли, движется не один, а обладает спутником.

Впервые астероид был открыт 27 января, сообщает zn.ua со ссылкой на сайт обсерватории.

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Астероид 2020 BX12 отнесли к классу потенциально опасных, из-за того, что в момент максимального сближения он может подойти к Земле ближе, чем Луна.

Данные, полученные обсерваторией, позволили выяснить, что главное тело двойной системы обладает круглой формой, а его диаметр составляет 165 метров. Астероид совершает оборот вокруг своей оси каждые 2,8 часа.

Диаметр спутника составляет 70 метров, он совершает оборот за 49 часов. Расстояние между двумя телами составляет минимум 360 метров.

Напомним, ранее ученые заявили, что астероид, протаранивший Землю более чем два миллиарда лет назад, помог покончить с периодом, когда вся планета была покрыта льдом. Такие отрезки в истории иногда называют периодом "Земли-снежки".