Археологи нашли останки гигантской черепахи, обитавшей 5-10 миллионов лет назад (фото)

Окаменелости длиной три метра и весом около тонны обнаружили в Венесуэле и Колумбии.

В Южной Америке учёные обнаружили останки черепахи Stupendemys geographicus, обитавшей в регионе 5-10 миллионов лет назад.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеДинозавры могли страдать от рака«Это одна из крупнейших, если не самая крупная черепаха, которая когда-либо существовала», – отметил директор Палеонтологического института и музея Цюрихского университета Марсело Санчес.

Окаменелости длиной три метра и весом около тонны нашли в Венесуэле и Колумбии.

Известно, что Stupendemys geographicus открыли ещё в 1970-х, но учёным до сих пор многое неизвестно об этом виде.

Считается, что черепахи обитали на дне озёр и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами. Учёные предполагают, что ближайший родственник этого вида – большеголовая бокошейная амазонская черепаха, которая в сто раз меньше Stupendemys geographicus.

Обнаруженные останки позволят лучше изучить образ жизни черепах, которые обитали на планете несколько миллионов лет назад, и больше узнать о процессе их эволюции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Египте нашли древние захоронения возрастом 6 тысяч лет.