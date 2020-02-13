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Археологи нашли останки гигантской черепахи, обитавшей 5-10 миллионов лет назад (фото)

14:27, 13 февраля 2020
Наука и IT
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Гигантские черепахи обитали на дне озёр и рек / CNN

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеДинозавры могли страдать от рака«Это одна из крупнейших, если не самая крупная черепаха, которая когда-либо существовала», – отметил директор Палеонтологического института и музея Цюрихского университета Марсело Санчес.

Окаменелости длиной три метра и весом около тонны нашли в Венесуэле и Колумбии.

Известно, что Stupendemys geographicus открыли ещё в 1970-х, но учёным до сих пор многое неизвестно об этом виде.

Считается, что черепахи обитали на дне озёр и рек, питались мелкими животными, фруктами и семенами. Учёные предполагают, что ближайший родственник этого вида – большеголовая бокошейная амазонская черепаха, которая в сто раз меньше Stupendemys geographicus.

Обнаруженные останки позволят лучше изучить образ жизни черепах, которые обитали на планете несколько миллионов лет назад, и больше узнать о процессе их эволюции.

Ранее УНИАН сообщал, как в Египте нашли древние захоронения возрастом 6 тысяч лет.

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