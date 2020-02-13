Глиняные гробы и посуда: в Египте нашли древние захоронения возрастом 6 тысяч лет (фото)
09:23, 13 февраля 2020Наука и IT
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Захоронения были сделаны в форме овальных ям, а скелеты находятся в позе "эмбриона".
Все выявленные захоронения находятся в глиняных гробах / Фото: antiquities.gov.eg
В провинции Дакахлия (Египет) археологическая группа обнаружила 83 древних захоронения в ходе раскопок в районе Умм аль-Хальджай.
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Об этом сообщается на сайте министерства по делам памятников древности страны, передает zik.
По словам главы Высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири, 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры.
Он отметил, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда. Отмечается, что глиняные могилы этой эпохи впервые найдены в Дакахлии.
Археологи в ближайшее время ожидают обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.
Захоронения относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры / Фото: antiquities.gov.eg
В захоронениях были найдены глиняные гробы и различная посуда / Фото: antiquities.gov.eg
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