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Глиняные гробы и посуда: в Египте нашли древние захоронения возрастом 6 тысяч лет (фото)

09:23, 13 февраля 2020
Наука и IT
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Все выявленные захоронения находятся в глиняных гробах / Фото: antiquities.gov.eg

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Об этом сообщается на сайте министерства по делам памятников древности страны, передает zik.

По словам главы Высшего совета по делам древностей Мустафа аль-Вазири, 80 из обнаруженных захоронений относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры.

Он отметил, что эти захоронения были сделаны в форме овальных ям, в них были найдены глиняные гробы и различная посуда. Отмечается, что глиняные могилы этой эпохи впервые найдены в Дакахлии.

Археологи в ближайшее время ожидают обнаружить новые захоронения и следы древней цивилизации.

Захоронения относятся к периоду первой половины четвертого тысячелетия до нашей эры / Фото: antiquities.gov.eg
В захоронениях были найдены глиняные гробы и различная посуда / Фото: antiquities.gov.eg

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