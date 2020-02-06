В настольной версии WhatsApp обнаружена уязвимость

Настольная версия WhatsApp обладает уязвимостью, которая позволяет злоумышленникам получать удаленный доступ к файлам на компьютерах.

Исследовательская компания PerimeterX сообщила, что настольная версия WhatsApp обладает уязвимостью, которая позволяет злоумышленникам получать удаленный доступ к файлам на компьютерах пользователей.

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По данным PerimeterX, Facebook построила WhatsApp на платформе Electron, упрощающей создание мультиплатформенных приложений на основе веб-технологий. Однако Electron оказывается незащищенной, если работает на устаревшей версии веб-движка, сообщает kommersant.

Уязвимость затрагивает настольное приложение WhatsApp версии 0.3.9309 и более ранних, а также пользователей, связавших аккаунты с iOS-версией WhatsApp до версии 2.20.10. В настоящий момент Facebook выпустила обновления WhatsApp, устраняющие уязвимость, их предлагается скачать всем пользователям.