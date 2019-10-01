WhatsApp не будет работать в версиях с устаревшей ОС

Разработчик прекращает работу приложения в Windows Phone после 31 декабря 2019 года, WhatsApp может быть недоступен в Microsoft Store после 1 июля 2019-го.

Приложение «WhatsApp» от WhatsApp Inc перестанет работать на устаревших операционных системах.

Разработчик рекомендует использовать Android 4.0.3 (или более поздние версии) и iPhone iOS 9 (или более поздние версии), говорится на сайте службы поддержки.

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Также приложение будет работать в некоторых телефонах с KaiOS 2.5.1 и более поздними, в частности JioPhone и JioPhone 2.

«Загрузите WhatsApp и подтвердите свой номер телефона на одном из этих устройств. Имейте в виду, что WhatsApp можно активировать только на одном номере телефона одного устройства. Также заметьте, что на сегодня перенос чатов с одной платформы на другую невозможен. Однако вы можете экспортировать свою историю чатов по е-почте», – объясняет разработчик.

Пользователи Android версии 2.3.7 и iOS 8 не смогут создать новую учетную запись или повторно подтвердить существующие аккаунты, но самим приложением можно пользоваться до 1 февраля 2020 года.

Кроме того, разработчик прекращает работу приложения в Windows Phone после 31 декабря 2019 года, WhatsApp может быть недоступен в Microsoft Store после 1 июля 2019-го.

Как сообщал УНИАН, интернет-гигант Facebook ожидает попыток вмешательства иностранных субъектов в выборах президента США в 2020 году с помощью инструментов одноименной соцсети.