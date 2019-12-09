В WhatsApp появились напоминания
13:19, 09 декабря 2019Наука и IT
110 0
Управление напоминаниями ведется через специальный бот.
Иллюстрация \ REUTERS
У мессенджера WhatsApp появилась новая функция - "Напоминание" или WhatsApp Reminders, благодаря которой пользователи смогут контролировать свое расписание.
Читайте такжеWhatsApp тестирует автоудаление сообщений
Об этом сообщается на сайте мессенджера. В частности, новую функцию мессенджер ввел совместно с известным сервисом Any.do. Доступ к услуге могут получить владельцы платной подписки на сервис.
Управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи формируются автоматически через текстовые сообщения. Также боту можно пересылать сообщения от других собеседников - их он такжевидит как задачу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter