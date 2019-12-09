В WhatsApp появились напоминания

Управление напоминаниями ведется через специальный бот.

У мессенджера WhatsApp появилась новая функция - "Напоминание" или WhatsApp Reminders, благодаря которой пользователи смогут контролировать свое расписание.

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Об этом сообщается на сайте мессенджера. В частности, новую функцию мессенджер ввел совместно с известным сервисом Any.do. Доступ к услуге могут получить владельцы платной подписки на сервис.

Управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи формируются автоматически через текстовые сообщения. Также боту можно пересылать сообщения от других собеседников - их он такжевидит как задачу.