Google тестирует новый сервис по печати лучших фотографий

Можно будет указать отдавать предпочтение фотографиям с «людьми и домашними животными», «пейзажами» или «всего понемногу».

Американская корпорация Google запустила в тестовом режиме новый сервис по подписке, который за $7,99 в месяц будет в автоматическом режиме выбирать десять лучших фотографий пользователя и печатать их в размере 10x15 см.

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В настоящее время сервис доступен только в США выбранным пользователям платформы «Google Фото», сообщает kommersant со ссылкой на The Verge.

Ранее Google уже предлагал заказывать печать фотографий через «Google Фото», однако в этот раз в компании предлагают надеяться на специальный алгоритм, который будет выбирать лучшие фотографии пользователя. Можно будет указать отдавать предпочтение фотографиям с «людьми и домашними животными», «пейзажами» или «всего понемногу». Также есть возможность отредактировать коллекцию перед печатью.