Google запретит сторонним сервисам отслеживать пользователей через cookie

Сейчас компания консультируется с рекламодателями и пользователями по поиску новых способов настройки рекламы.

Google постепенно в течение двух лет прекратит поддержку сторонних cookie в браузере Google Chrome, которые отслеживают пользователей.

Об этом говорится в блоге Google.

Браузеры Firefox и Mozilla уже заблокировали в себя посторонние cookie, напоминает Bloomberg. Ранее Google отказывался от запрета cookie из-за возможного сокращения доходов от рекламы.

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Сейчас компания консультируется с рекламодателями и пользователями по поиску новых способов настройки рекламы.

«Пользователи требуют больше конфиденциальности, в частности прозрачности, выбор и контроля над тем, как используются их данные. Веб-эко-системы должны развиваться, согласно требованиям, которые постоянно растут», — отметил директор по разработке Chrome Джастин Шух.