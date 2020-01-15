Google запретит сторонним сервисам отслеживать пользователей через cookie
15:41, 15 января 2020Наука и IT
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Сейчас компания консультируется с рекламодателями и пользователями по поиску новых способов настройки рекламы.
Ранее Google отказывался от запрета cookie / фото pexels.com
Google постепенно в течение двух лет прекратит поддержку сторонних cookie в браузере Google Chrome, которые отслеживают пользователей.
Об этом говорится в блоге Google.
Браузеры Firefox и Mozilla уже заблокировали в себя посторонние cookie, напоминает Bloomberg. Ранее Google отказывался от запрета cookie из-за возможного сокращения доходов от рекламы.
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Сейчас компания консультируется с рекламодателями и пользователями по поиску новых способов настройки рекламы.
«Пользователи требуют больше конфиденциальности, в частности прозрачности, выбор и контроля над тем, как используются их данные. Веб-эко-системы должны развиваться, согласно требованиям, которые постоянно растут», — отметил директор по разработке Chrome Джастин Шух.
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