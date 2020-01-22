Google увеличивает срок поддержки ноутбуков с Chrome OS

Это изменение будет распространяться только на новые устройства, вышедшие в 2020 году.

Ноутбуки с Chrome OS очень популярны на рынке образовательных услуг. И для таких устройства Google использует довольно незаметный и ненавязчивый процесс обновления. Однако автоматические обновления для Chrome OS не вечны, поэтому через несколько лет оборудование может устареть и перестать получать обновления.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Чтобы решить эту проблему, Google расширила поддержку автоматических обновлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление устройств Chromebook регулируется политикой Google Automatic Update. При первоначальном выходе Chrome OS эта политика предусматривала рассылку автоматических обновлений на протяжении 3 лет. Со временем поисковый гигант расширил срок поддержки до 6 лет, а теперь, после очередного расширения, устройства будут получать обновления уже на протяжении 8 лет.

"Однако это изменение политики будет распространяться только на новые устройства, вышедшие в 2020 году. Существующие на рынке модели не попадают под действие расширенного срока получения обновлений. В результате выходящие в этом году устройства Lenovo 500e и Acer Chromebook 712 будут получать обновления вплоть до 2028 года", - подчеркивает издание.

Google также реализовала некоторые другие улучшения для устройств Chromebook, использующихся в учебном процессе. Так, предлагаются улучшения в консоли администратора, включая более быструю загрузку и новые функции. Например, страница "Устройства" позволяет IT-администраторам видеть дату окончания автоматического обновления для устройств в организации. Вместе с тем, чтобы обеспечить поддержку этого расширенного периода обновления и новых функций, Google увеличивает цену программы Chrome Education Upgrade с 30 до 38 долларов.