Международной космической станции грозит разгерметизация – ученые

Космонавты обнаружили в одном только российском отсеке станции более 130 уязвимых мест.

Жилые модули Международной космической станции на сегодня оказались перед риском коррозии и последующей разгерметизации.

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Как сообщает Naked Science, об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале «Авиакосмическая и экологическая медицина». Космонавты обнаружили в одном только российском отсеке станции более 130 уязвимых мест.

Специалисты разрабатывают специальную аппаратуру для контроля за остаточной толщиной корпуса МКС и устранения риска разгерметизации.

Отмечается, что в последнее время всевозможные утечки на МКС и пристыкованных к ней аппаратах случаются не так уж редко. Летом 2018 года в обшивке российского корабля «Союз МС-09» обнаружили трещину.

Тогда Cпециальная комиссия «Роскосмоса» полагала, что отверстие в корпусе корабля преднамеренно просверлили американские астронавты.

В феврале 2019-го снаружи американского сегмента МКС произошла утечка жидкого метана из-за отказа экспериментального оборудования RRM-3, а в июле в результате поломки в системе переработки воды около десяти литров жидкости вылилось в американский модуль.

Первый блок МКС был введен в строй в конце 1998 года. Станция находится на орбите уже более 7,7 тысячи дней.

Изначально срок ее эксплуатации ранее планировали завершить в 2015-2016 годах, но в дальнейшем участники проекта (Россия, Канада, США, Япония и десять государств Европейского космического агентства) продлили его до 2020-го, а потом и до 2024 года.

В «Роскосмосе» полагают, что станция может продолжить работу до 2030 года, но международные эксперты пока не могут дать четкого ответа на вопрос о ее будущем.