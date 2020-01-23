Извержение Везувия 79 года превратило мозг жертвы в стекло – ученые

Исследователи объясняют, что высокая температура, которой она была в поселениях во время извержения, способна зажечь жир и выпарить мягкие ткани.

Ученые идентифицировали частицы блестящего твердого материала внутри черепа жертвы во время извержения Везувия. Ими оказался мозг, который под действием высокой температуры (520 градусов по Цельсию) превратился в «стекло». До сегодня стеклянных фрагментов мозга выявлено не было.

Об этом пишет The Guardian.

По словам ученых, ткани мозга вообще-то нечасто сохраняются из-за распада плоти.

Мозг принадлежит 25-летнему человеку, останки которого нашли в 1960-х годах. Погибший в результате извержения Везувия навеки застыл на деревянной кровати лицом вниз – поза позволяет предположить, что он спал, когда в городе произошла трагедия.

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Кровать была в маленькой комнате в здании, связанном с имперским культом Августа. Жертва, говорят ученые, могла быть смотрителем; он погиб мгновенно.

В стеклянных темных частицах исследователи увидели белки, участвующие в формировании мозговых тканей, а жирные кислоты в волосах сформировали термический щит, сохранивший остатки мозга в течение длительного времени.

Исследователи объясняют, что высокая температура, которой она была в поселении во время извержения, способна зажечь жир и выпарить мягкие ткани. Потом температура резко упала.

Справка УНИАН. Извержение Везувия стало одним из мощнейших вулканических извержений за всю историю существования человечества. Извержение началось после полудня серией взрывов, произошедших от испарения подземных вод, что пришли в соприкосновение с поднимавшейся лавой. Затем из отверстия в горе вырвался столб газа, сопровождаемый пеплом и обломками твердой породы, которые были подняты над вулканом на высоту примерно 15 км. Эта фаза извержения продлилась примерно до восьми часов утра следующего дня, сопровождаясь частыми землетрясениями.

Во время извержения около двух третей горы обрушилось, а внутри основания вырос конус Везувия, созданный из затвердевших вулканических пород, которые выступили из недр земли. Окружавшие вулкан леса и густая растительность его склонов были уничтожены, и весь ландшафт зоны извержения стал на какое-то время пустынным и мертвым.