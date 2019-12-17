Китай готовится запустить свое «искусственное Солнце»

Реактор, который повторяет процессы внутри Солнца, планируют достроить до конца этого года.

Китай готовится начать операции в своем «искусственном Солнце» - реакторе ядерного синтеза, который производит энергию путем повторения процессов внутри звезды в центре нашей Солнечной системы. В случае успеха, проект может приблизить ученых к получению почти неисчерпаемой, дешевой и чистой энергии.

Как пишет Newsweek, китайский реактор имеет название HL-2M Tokamak. Его строительство – это часть проекта «Передового сверхпроводящего проекта Токамак», который был запущен в 2006 году. В Китайской национальной ядерной корпорации объявили, что до конца года реактор будет достроен. В июне все системы были установлены, и после этого работа над HL-2M продолжалась «спокойно».

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Председатель Юго-западного института физики Дуан Сюру, который работает на корпорацию, объявил, что реактор будет запущен в 2020 году. Об этом он объявил на ежегодной конференций China Fusion Energy, на которой он объяснил присутствующим, как новая установка достигнет температуры свыше 200 миллионов градусов по Цельсию. Эта температура в 13 раз выше, чем в центре Солнца. Предыдущие установки, разработанные в рамках подобных экспериментов, достигали 100 миллионов градусов по Цельсию.

Ядерный синтез – это реакция, которая питает Солнце. В ходе нее два более легких атомных ядра формируют более тяжелое. При этом выделяется большое количество энергии. На Солнце, в центре которого температура достигает 15 миллионов градусов по Цельсию, ядра водорода объединяются, чтобы образовать гелий. Чтобы воссоздать процесс на Земле, ученые должны нагреть топливо, то есть виды водорода, до температуры свыше 100 миллионов градусов. В этой точке топливо становится плазмой. Эту чрезвычайно горячую плазму нужно стабилизировать. И один из методов, которые разработали ученые, называется токамак. Это устройство в форме пончика. Он использует магнитные поля, чтобы стабилизировать плазму и позволить реакции происходить, а энергии - выделяться. Однако, плазма склонна продуцировать вспышки. Когда они касаются стенок реактора, это может повредить устройство.

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Издание объясняет, что ученым на данный момент удалось достичь стабильного ядерного синтеза. Но, к сожалению, затратная энергия превышала ту, которую удалось таким образом генерировать. По словам ядерного физика из Управления атомной энергетики Великобритании Джеймса Гаррисона, китайский проект HL-2M Tokamak отличается от других подобных устройств большей гибкостью магнитного поля. Благодаря этому ученые смогут защитить реактор изнутри, когда он работает на высокой мощности.