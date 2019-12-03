Становление Вселенной: астрономы ищут первые звезды, которые появились после Большого взрыва

Сразу после Большого взрыва Вселенная была очень горячей для того, чтобы в ней могли сформироваться атомы, что исключало формирования звезд.

Команда ученых, которая работает над австралийским радиотелескопом Murchison Widefield Array (MWA), начала поиск первых звезд, сформировавшихся после Большого взрыва.

Об этом сообщает Universe Today.

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Согласно общепринятой теории, сразу после Большого взрыва Вселенная была очень горячей для того, чтобы в ней могли сформироваться атомы. А это в свою очередь исключало формирования звезд.

Через примерно 377 000 лет Вселенная достаточно остыла, чтобы образовался нейтральный водород и немного гелия. Когда первые атомы начали объединяться в структуры типа звезд, карликовых галактик и квазаров, их свет распространялся по Вселенной, реионизируя нейтральный водород, который и стал объектом поиска группы исследователей.

Для поиска первичного нейтрального водорода ученые изменили конфигурацию радиотелескопа. А для фильтрации сигналов исследователи используют суперкомпьютер Correlator, но сколько времени может потребоваться для достижения цели, они не сообщают.

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