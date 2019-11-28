«Словно серебряная паутина»: Астронавт NASA показала зрелищное фото Лондона из космоса

Космический снимок британской столицы появился на странице американки в Twitter.

Астронавт NASA Джессика Майер сделал зрелищный снимок ночного Лондона с борта Международной космической станции, которая вращается вокруг Земли на высоте примерно 400 километров.

Как пишет Newsweek, на фото видно сложный узор из освещенных дорог и магистралей, которые объединяют различные районы столицы Великобритании. Посередине яркую городскую паутину прорезает черная полоса реки Темза, которая разделяет Лондон на две части.

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«Встречайте яркие огни прекрасного города Лондон! Вид городских огней с высоты напоминает узоры паутины, потрескавшегося стекла или фрактального искусства. Много замечательных воспоминаний о моих родственниках и друзьях в этом замечательном городе. Спасибо вам всем с низкой орбиты вокруг Земли», - написала Майер под фото.

Издание пишет, что астронавт NASA довольно часто использует свою страницу в Twitter, чтобы поделиться невероятными изображениями, снятыми во время миссии на МКС. Неделю назад, к примеру, Майер разместила фотографии Луны.